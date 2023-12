Rimini, 24 dicembre 2023 - Evacuati e intossicati in un incendio scoppiato nella notte in un condominio di Viserba (Rimini). Circa una trentina le persone evacuate in tutto, alcune intossicate, fortunatamente in modo lieve.

Sono in corso indagini dopo altri episodi, per accertare le cause del rogo, che sembrerebbero dolose. Alla palestra di Viserba è stata organizzata una sistemazione temporanea per gli evacuati.