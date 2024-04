Incendio doloso sulla collina

Una colonna di fumo nero si è alzata ieri mattina dalla zona collinare di Riccione mettendo in allerta i residenti nelle vicinanze. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che si sono trovati davanti un rogo in un’area verde confinante con via Frascati. Le sterpaglie non generano un fumo di colore scuro tanto intenso e con un simile e forte odore acre. Ma tra i rami c’erano anche pneumatici abbandonati che hanno alimentato la colonna nera salita verso il cielo. Sul posto anche la polizia di Stato e i carabinieri forestali per le verifiche e le indagini alla ricerca delle cause che hanno innescato il rogo. L’incendio è di origine dolosa. Chi ha accesso il fuoco ora rischia sanzioni soprattutto per la presenza di rifiuti speciali tra le fiamme.