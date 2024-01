Incidente e polemica:: "Ciclabile vietata ai mezzi dei disabili"

Una sorta di triciclo per adulti ribaltato in mezzo alla strada. L’incidente è avvenuto ieri, sulla via Ravenna. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale. A scattare una foto, pubblicata sui social, è il consigliere Alessandro Berardi (Civici per Bim), che polemizza: "Complimenti ai geni che hanno pensato di precludere la pista ciclabile alle fasce deboli". Riferimento alle barriere poste alle intersezioni, dove non c’è spazio per carrozzine e ’tricicli’, costretti a muoversi sulla strada.