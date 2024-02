Incidente sul lavoro: operaio precipita dal terzo piano di un palazzo di Rimini, è grave

Rimini, 27 febbraio 2024 - E' stata sfiorata la tragedia ieri pomeriggio in zona San Giuliano a Rimini, dove in via Pietro Garattoni un operaio moldavo di 44 anni è precipitato dal terzo piano di un palazzo in cui stava svolgendo, a quanto si apprende, alcuni lavori di ristrutturazione.

Secondo le ricostruzioni dell'accaduto il moldavo si trovava intorno alle 17 sopra una pensilina al terzo piano del palazzo quando, forse a causa della perdita di equilibrio, l'uomo è caduto di sotto per circa una decina di metri.

Sicurezza nei cantieri: arriva la patente a punti per le aziende

Un miracolo che all'impatto con il terreno del cortile sottostante il 44enne sarebbe atterrato in piedi, sbattendo solo in un secondo momento la testa.

Immediatamente dopo l'incidente sono scattati i soccorsi, con il 118 che si è precipitato sul posto anche con l'elisoccorso da Ravenna, a bordo del quale l'operaio 44enne è stato poi trasferito all'ospedale 'Bufalini' di Cesena dove si trova in gravi condizioni e con prognosi riservata.

Sul luogo dell'incidente per eseguire gli accertamenti del caso sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Rimini e la medicina del lavoro.