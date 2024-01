Incidente a Morciano, frontale sul rettilineo: grave un 68enne

Morciano (Rimini), 8 gennaio 2024 - Il Ducato avrebbe prima perso il controllo, questa mattina alle 9.30 nel tratto rettilineo di via Ventena a Morciano, per poi finire sulla fiancata sinistra di un camion per la raccolta rifiuti che viaggiava nella corsia opposta.

Incidente stradale via Ventena a Morciano (foto Migliorini)

Così sarebbe avvenuto secondo i primi riscontri lo schianto in cui è rimasto ferito il 68enne che si trovava alla guida del Fiat Ducato dei volontari di Sos Taxi di Riccione che effettua normalmente trasporto disabili. A seguito dell’incidente il 68enne, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato trasferito all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Riccione.