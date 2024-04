Incidente sulle Apuane. Escursionista riminese ferita dopo la caduta

Ieri pomeriggio verso le ore 14 la Stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano è stata allertata per un intervento di soccorso sul sentiero 177 che porta verso la cresta che dal Passo della Focolaccia sale verso il Monte Tambura. I.V., 21enne residente a Rimini, era partita in mattinata da Campocatino in direzione Resceto insieme ad altri amici. Arrivata in prossimità dell’incrocio con il ’sentiero dei meno mille’ è però caduta e riportato un trauma ad un ginocchio. Dopo la chiamata al numero unico d’emergenza 112, sono state subito attivate due squadre della Stazione di Lucca poiché le condizioni meteo non permettevano l’attivazione dell’elisoccorso. Verso le 15.15 le condizioni meteo sono migliorate permettendo così all’elicottero Pegaso 3 di giungere sul luogo dell’incidente assieme alla prima squadra di soccorritori via terra. La riminese è stata verricellata a bordo e portata presso la base di Massa Cinquale. I compagni sono stati quindi accompagnati al Passo della Focolaccia e da qui hanno proseguito verso Resceto.