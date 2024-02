Incontro a Novafeltria sulla Valmarecchia, polemiche sullo nuovo allevamento di polli Fileni

"L’incontro organizzato dal Pd e dalla lista Rin-Nova a Novafeltria sullo sviluppo della Valmarecchia è stato surreale". Il comitato ’Per la Valmarecchia’ che si batte da mesi contro il nuovo allevamento di polli della Fileni a Maiolo, non le manda a dire dopo l’incontro di giovedì che ha coinvolto amministratori locali e regionali. "Sembrava di essere tornati al 2019, è stato surreale parlare di servizi ecosistemici, qualità dell’aria e dell’acqua, agricoltura biologica e progetti di filiera, quando sul territorio incombe l’avvio dell’attività Fileni. È come tenere fuori dalla stanza un elefante. Durante l’intervento, solo Cristiano Varotti, esponente del Pd di Novafeltria, ha parlato del caso Fileni. Siamo poi intervenuti noi. Ma di questo progetto bisognava parlare 4 o 5 anni fa...". Non ora che si sta costruendo lo stabilimento. Il comitato lancia l’appello a Emma Petitti, presidente del consiglio regionale, che era presente all’incontro: "Chiediamo il monitoraggio della qualità dell’aria, prima che apra Fileni. Ha ancora senso ragionare di strategie contro lo spopolamento, dopo aver aperto le porte al nuovo allevamento?". Il comitato organizzerà il 16 marzo al cinema parrocchiale di Novafeltria un incontro con la giornalista Giulia Innocenzi e proietterà il suo documentario Food for profit.