Indino incontra Macron a Parigi: "La aspettiamo a Rimini"

"Caro presidente, l’aspettiamo a Rimini". Questo l’invito rivolto da Gianni Indino, presidente del Centro agroalimentare riminese (il Caar), al presidente francese Emmanuel Macron, con cui si è brevemente intrattenuto mercoledì scorso, a margine delle celebrazioni del Primo maggio svoltesi all’Eliseo di Parigi. Indino ha preso parte ai festeggiamenti in qualità di ospite di Stéphane Layani, presidente della Wuwm, la conferenza mondiale dei mercati ortofrutticoli all’ingrosso.

L’edizione 2024 della Wuwm farà farà tappa proprio a Rimini – dal 30 ottobre all’1 novembre – al Palas. Un evento che sarà organizzato insieme alle reti d’imprese Italmercati e Emilia Romagna Mercati. Di qui l’invito rivolto da Indino a Macron. "Il presidente francese, con il quale ho parlato in italiano, lingua che conosce molto bene, ha apprezzato l’invito e ha detto che conosce molto bene Rimini. Speriamo possa essere con noi", spiega il presidente del Caar. Indino poi aggiunge che "sia nei discorsi con il presidente francese Macron, sia durante l’incontro avuto in municipio con il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ho avuto la conferma di quanto in Francia i mercati ortofrutticoli all’ingrosso siano tenuti in considerazione". Sono stati "due giorni intensi, quella a Parigi – conclude Indino – che mi hanno dato anche la possibilità di incontrare molti operatori francesi del nostro settore, che rivedremo poi al Wuwm di Rimini".