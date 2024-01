Iniziative per i giovani al Kas8

Aiutare i ragazzi tra i 14 e i 17 anni a seguire un percorso di studio più efficace. Ma garantire anche a quelli più piccoli di provare l’emozione di diventare speaker radiofonici. Questi e altri servizi sono a disposizione dei ragazzi di Bellaria Igea Marina, al centro culturale Kas8 Factory. Il più gettonato è ‘SoStudio’ attivato dal comune presso il centro culturale, polo di riferimento per il mondo giovanile di Bellaria Igea Marina, sede di corsi, laboratori. Da oggi è la sede di questo nuovo progetto che affianca gli studenti a esperti educatori, con attività gratuite, il lunedì e il venerdì dalle 15.30 alle 18.30. Il progetto va avanti fino a fine maggio, con anche una piattaforma dedicata per incontri e supporto nello studio.

"L’obiettivo principale è quello di creare un ambiente propizio all’apprendimento – dice il comune – dove i giovani possano ricevere sostegno personalizzato per affrontare al meglio le sfide accademiche. I ragazzi vengono coinvolti in sessioni interattive, per potenziare le loro abilità di studio e fornire strumenti pratici per affrontare gli impegni scolastici". Dal 21 febbraio sarà attivo anche un altro corso: ‘In radio per dire la tua!’, rivolto a ragazzi dai 9 ai 12 anni. Qui i ragazzi potranno esplorare il mondo della radio, svolgendo anche dirette. Il corso, diviso in 8 appuntamenti di due ore l’uno, sempre il mercoledì pomeriggio, spiegherà ai ragazzi come scrivere sceneggiature, come funziona il mondo della produzione radiofonica, le tecniche per la voce, come si fanno le registrazioni. Le iscrizioni sono aperte. Per ricevere informazioni su tutti i servizi di Kas8, basta scrivere a kas8factory@gmail.com o chiamare il 349.7117410 o il 347.7874298.