Intelligenza artificiale. Così cambia la nostra vita

Una riflessione sull’impatto dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana e su quali possano essere le nuove opportunità e sfide per istituzioni pubbliche e imprese. Con uno spazio per toccare con mano come viene applicata in concreto l’intelligenza artificiale. È ricco di contenuti il menù dell’iniziativa "Come l’intelligenza artificiale cambierà la nostra vita: nuove opportunità e sfide per la PA e l’impresa” in programma a Rimini venerdì 15 dicembre.

Ospite d’onore dell’iniziativa Francesco Ubertini, presidente del Cineca e professore dell’Università di Bologna. Fra i partecipanti, oltre alla presidente dell’assemblea regionale Emma Petitti, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, la vicesindaca con delega all’Università Chiara Bellini, l’amministratore delegato di Omnicon Roberto Pozzoli, il presidente della Camera di Commercio della Romagna Carlo Battistini. L’evento è moderato da Giacomo Bottos, direttore di Pandora Rivista. "Si tratta di un’occasione straordinaria di confronto e riflessione su un tema di grande attualità e di forte impatto su tanti aspetti della nostra vita – dice Emma Petitti – che testimonia quanto sia importante la sinergia tra pubblico e privato e tra generazioni per promuovere la cultura dell’Information Technology, la ricerca scientifica computazionale, lo sviluppo di sistemi informativi moderni ed efficienti nonché l’etica nell’uso dei sistemi informativi". Dopo i saluti, il programma prevede le relazioni di Gustavo Marfia del Centro di ricerca industriale dell’Università di Bologna per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione - Tecnopolo di Rimini, Carlo Simonelli, dottorando in Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport, Dipartimento Qu.Vi, Campus di Rimini - Università di Bologna, Andrea Guizzardi, direttore del Centro di Studi Avanzati sul Turismo, Campus di Rimini - Università di Bologna e presidente Cluster-ER Turismo, e Luisa Monti, responsabile Area Sistemi Informativi-Informatici dell’Assemblea legislativa.

È prevista, inoltre, l’illustrazione di tre casi pratici di applicazione dell’intelligenza artificiale da parte del liceo A. Einstein Rimini, della Camera di Commercio della Romagna e di Omnicon srl. Le conclusioni sono affidate al presidente del Cineca prof. Francesco Ubertini. Inizio lavori alle ore 9.15, alla Sala Alberti 7, in via Sella 13, a Rimini.