"Io li abolirei una volta per tutte"

"Per me i monopattini dovrebbero essere aboliti una volta per tutte – spiega il riminese William Bigi –. Ci voleva un pò di chiarezza con un regolamento ferreo che sancisse le norme per chi guida questi mezzi. I caschi, così come l’assicurazione e la targa, mettono soltanto ordine e questo è giusto. Quando guido la mia auto li vedo sfrecciare a destra e a sinistra, creando un pericolo per loro stessi e per gli altri utenti della strada. Ci vuole un pò di testa per mettersi in strada, in mezzo a tutti gli altri mezzi. Comunque resto dell’idea che i monopattini non siano utili e facciano soltanto confusione in mezzo al traffico che è già congestionato".