"Irpef unico modo per risollevarsi" Riccione Coraggiosa sostiene che l'Irpef sia l'unico modo per risollevare la città dalla situazione in cui è stata lasciata nel 2022. Invita i sindacati all'obiettività, poiché non ci sono altri strumenti utili per il rilancio. Critica la precedente giunta Tosi per aver amministrato in modo scellerato.