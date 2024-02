Irregolare sul terriotrio pizzicato con documenti falsificati: arrestato

Avrebbe ottenuto quella carta d’identità italiana falsa sotto il compenso di 700 euro, a Roma, ma assicurando che proprio no: non sapeva fosse falsa. Questa la versione fornita al giudice ieri durante il processo per direttissima dall’imputato 32enne, arrestato ieri mattina presto intorno alle 2.40 dagli agenti delle Volanti, che durante un normale servizio di perlustrazione hanno notato in viale Regina Elena il 32enne di origini tunisine aggirarsi a piedi. Alla richiesta di fornire i documenti di identificazione però, la carta d’identità valida per l’espatrio fornita dal 32enne è apparsa agli agenti contraffatta. per questo, il 32enne – già gravato da precedenti – è stato trasferito in questura per l’esatta identificazione, da cui è emersa anche la posizione irregolare sul territorio nazionale. Pertanto il 32enne è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e processato ieri per direttissima.