Jam e Turizo, furore alla Rimini beach arena

Il 6 agosto non è solo Pride. C’è molta attesa per un altro grande avvenimento. Infatti la Rimini Beach Arena ospiterà il concerto di Nicky Jam e Manuel Turizo, due icone del reggaeton, uno show pieno di energia, musica e divertimento. A partire dalle 17 si potrà assistere a uno spettacolo unico e coinvolgente, dove i due artisti canteranno i loro successi e vi faranno ballare con i loro ritmi. Nicky Jam, nato a Boston, è uno dei nomi più importanti della musica urban e del reggaeton in tutto il mondo. È un artista completo, capace di mescolare ritmi, melodie e stili diversi, con una voce potente e carismatica. Nel 2015 con il singolo El Perdón, in collaborazione con Enrique Iglesias, diventa un fenomeno globale. Da allora, Nicky Jam ha collezionato hit su hit, come Hasta el Amanecer, X (con J Balvin), Te Robaré (con Ozuna) e Polvo (con Myke Towers). Il colombiano Manuel Turizo è uno dei cantanti più popolari e talentuosi della nuova generazione di musica latina. È una vera e propria star internazionale dalla voce dolce e sensuale, dalle liriche profonde e dalle melodie romantiche. È anche un artista versatile, che spazia tra diversi generi musicali, come: il pop, il reggae, il trap e l’hip-hop.