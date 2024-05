Johnson ai piccoli studenti:: "Spero di dare ancora tante gioie ai nostri tifosi"

L’altra mattina il campione americano di basket Justin Johnson, top player della Rbr, ha partecipato ad uno speciale incontro con i bambini della scuola Primaria Maestre Pie di Rimini. I bambini, di 8/10 anni, che frequentano l’indirizzo col potenziamento della lingua inglese hanno riempito di domande l’ospite che ha risposto con grande coinvolgimento come se fosse davanti a giornalisti professionisti. Johnson ha confidato che il padre l’ha introdotto al mondo del basket già all’età di quattro anni e che a tredici ha iniziato a viaggiare per i primi tornei importanti. Ha raccontato che nel tempo libero ama giocare a golf e adora mangiare la fiorentina. Vive a Rimini con la moglie e i due figli, si trova molto bene in questa città e spera di dare ancora tante soddisfazioni ai tifosi del Rimini basket. La conferenza stampa si è svolta in lingua inglese ad eccezione del gran finale coi cori di alcuni studenti che hanno seguito durante l’anno le partite al Flaminio.