La 25enne Giorgia Berlini guida l’associazione Riccione Abissinia

L’associazione Riccione Abissinia riparte con un nuovo direttivo, ora composto solo da cinque membri. Ne fanno parte la 25enne Giorgia Berlini, neo laureanda in legge e albergatrice, che riveste il ruolo di presidente, il vice, Daniele Tomasini, operatore turistico, la segretaria e tesoriera Simona Mulazzani, concessionaria del Bagno 55, nonché i consiglieri Matteo Bomba del Bar Caracas ed Enrico Neri altro operatore turistico. Appena insediato il nuovo consiglio, che fa capo a una settantina di associati tra i quali alcuni stretti collaboratori del cda, ha già cominciato ad abbozzare il programma da proporre nei mesi caldi. Ne parla la presidente, la più giovane di tutti i comitati cittadini. "Il progetto degli eventi va da fine maggio a metà settembre – premette la Berlini – e comprende i mercatini del mercoledì che dal 29 maggio andranno avanti fino al 12 settembre ogni settimana. Abbiamo poi in programma anche serate musicali con delle band, da proporre almeno una volta a settimana, il giovedì o il venerdì, inserendo pure una rassegna di ballo liscio. Per i bambini, invece, sull’onda del successo registrato la scorsa estate, vorremmo riproporre delle iniziative d’intrattenimento in collaborazione con il Centro 21. Stiamo infine pensando d’inserire nella programmazione anche dei salottini letterari per presentare dei libri in piazzetta e ad alcune serate con dei comici".

La Berlini aggiunge: "Ci concentriamo sull’estate perché è in questi mesi che le attività sono tutte aperte e noi con le nostre iniziative intendiamo portare gente, tanto più che l’Abissinia negli ultimi anni ha sofferto parecchio. Cerchiamo di valorizzarla al massimo con il budget che abbiamo. Ci muoviamo in fretta per veicolare in tempo il calendario. Per il resto intendiamo collaborare con gli altri comitati" (nella foto da sinistra Simona Mulazzani, Matteo Bomba e Giorgia Berlini).

Nives Concolino