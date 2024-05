La baby band suona il rock: 38 anni in quattro

Schitarrata. Applausi: la baby band c’è! Si chiamano ‘Hatefuls Flies’ (mosche odiose, più o meno) e in quattro mettono insieme 38 anni di età. Il più giovane è David, 7 anni. La più vecchia è una ragazzina, Sofia, 12 anni. In tutto hanno meno di metà delle primavere di Mick Jagger (80) che però la sua bella carrieruccia l’ha già fatta, con tali Rolling Stones. Dopo l’annuncio del babbo di David, Daniele Scardovi sui social e su queste colonne, un mesetto fa, prima è arrivato l’invito dalla Rai (‘I fatti vostri’): breve intervista e un paio di brani in diretta. "Il resto è venuto da sé – racconta Daniele Scardovi –. Al rientro da Roma ho ricevuto la chiamata del babbo di una bimba (Sofia) che canta e si accompagna con la chitarra. Abbiamo trovato anche un’altra bambina al basso elettrico (Emma) e un bambino chitarrista molto bravo (Samuel). Insieme hanno battezzato la band col nome di ‘Hateful Flies’ e ora provano regolarmente un paio di giorni a settimana nel mio studio di registrazione privato, a Bellaria. Io li seguo e li aiuto nella scelta e preparazione dei brani ma tutti e quattro sono davvero bravi e motivati dalla stessa passione e gusti musicali". "David è felicissimo – aggiunge Daniele, appassionatissimo di rock, pop e dintorni, passione ereditata dal padre, di professione manutentore a Villa Salus di Viserbella, suona chitarra e altri strumenti - il suo sogno di formare una band sembra realizzato e c’è anche molta intesa. Sembrano andare tutti molto d’accordo e ognuno propone le proprie idee musicali senza problemi". Questi nomi e ruoli dei baby rocker: David Scardovi, alla batteria, 7 anni, di Bellaria. E’ il più piccolo ma ‘tiene testa’ a tutti. Samuel Ronchi, chitarra solista, 12 anni, di Igea Marina. Sofia Pasquinelli, voce e chitarra ritmica, 12 anni, di Rimini. Emma Flavia Venturi, basso elettrico, 11 anni, di Savignano. Il gruppo suona prevalentemente rock. In questi giorni i ragazzini provano un brano dei Led Zeppelin, uno dei Nirvana e un altro dei Metallica. Ed hanno iniziato, insieme a Daniele Scardovi, a lavorare a un inedito. Che potrebbe essere battezzato con il nome del gruppo. Insomma, all’insegna del divertimento il gruppo brucia le tappe. E’ passato poco più di un mese da quando Scardovi ha pubblicato sui social l’annuncio del figlioletto: "Mi chiamo David. Ho 7 anni e suono la batteria. Cerco un bassista e un chitarrista (dai 7 ai 10 anni) per formare una rock band. Ho uno studio dove poter provare il pomeriggio. Ho anche bevande e patatine. Se sei interessato e ti piace la musica rock chiamami". Annuncio diffuso sui social, e anche con locandine affisse in scuole, gelaterie, locali frequentati dai bimbi e genitori. Appello raccolto. E adesso, su il sipario.

Mario Gradara