La Befana sfida il maltempo a Torraccia. Arriva dal cielo e abbraccia decine di bambini

Ha sfidato il maltempo ed è arrivata comunque dal cielo la Befana all’aerodromo di Torraccia. Giusto in tempo, nella tarda mattinata di ieri, per consegnare una montagna di caramelle e dolciumi ai tanti bambini che ieri hanno partecipato all’evento organizzato dall’Aeroclub. Appesa alla vela colorata di un parapendio a motore, la vecchietta più famosa d’Italia è atterrata seguendo alla lettera la tabella di marcia. Caschetto in testa e abiti decisamente pesanti per la Befana che per arrivare a Torraccia ha sfidato freddo e pioggia. Prima del suo arrivo colazione per tutti a base di cioccolata calda, panettone, pandoro e vin brulé per i genitori, mentre i bambini hanno giocato con le animatrici, trucca bimbi e hanno fatto anche qualche selfie a bordo degli aeroplani dell’Acs. Nel pomeriggio, poi, la Befana ha raggiunto anche il centro storico per l’appuntamento con il Natale delle Meraviglie. Che, tempo permettendo, sarà ’attivo’ anche oggi per l’ultimo giorno di eventi. Poi, dopo oltre 40 giorni di spettacolo, ci si darà appuntamento al prossimo Natale.