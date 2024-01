La Bellaria del Sup non fa sconti e conquista un altro titolo italiano

Chi transita a piedi o in auto sui lungomare o al porto li vede spesso in mare, vicino agli scogli: ’galleggiano’ sull’acqua pagaiando a bordo dei loro sup, con qualsiasi (o quasi) condizione meteo, anche in pieno inverno. Sono i ragazzi della società bellariese di Sup (Stand Up Paddleboarding). La squadra già campione d’Italia 2022 nella Federazione del Surf si conferma al primo posto nel 2023 e si laurea Campione d’Italia a squadre nella specialità Sup Race.

"Il prestigioso traguardo – spiega la società – è stato raggiunto grazie all’eccellenza de l nostro settore giovanile, che ha permesso di superare marinerie concorrenti di assoluto rilievo quali Bari, Taranto e Napoli". I giovani atleti hanno conquistato: otto titoli italiani di categoria, il titolo di campione italiano assoluto femminile e hanno permesso alla regione Emilia Romagna di conquistare la medaglia d’oro all’edizione estiva del Trofeo Coni 2023, in costa ionica. La società e i giovani atleti sono stati premiati nei giorni scorsi nella sala consiliare del Comune di dal vicesindaco e assessore allo sport Bruno Galli alla presenza del sindaco Filippo Giorgetti. Gongola il presidente Roberto Mandoloni: "È stato un momento emozionante e siamo orgogliosi di quanto realizzato nella nostra città, il risultato ottenuto è stato frutto di enormi sacrifici e gli 8 titoli sono solo la punta di diamante di un movimento sportivo che ci porta in mare tutto l’anno con decine di ragazzi, agonisti e dilettanti, senza i quali non saremmo riusciti a realizzare tutto questo. Siamo consapevoli che sarà difficilissimo ripeterci allo stesso livello, anche perché siamo ora l’obiettivo da battere di tutti i nostri competitor: ci proveremo anche nel 2024".