"La campagna promozionale dimentica borghi e disco"

Dove sono finite le discoteche, e i borghi e le bellezze dell’entroterra, nel piano di promozione per il rilancio del turismo? Se lo chiedono Gianni Indino, presidente riminese e vicepresidente regionale di Confcommercio, e il sindaco di Gemmano Riziero Santi. Negli ultimi giorni è stata lanciata la campagna promozionale del ministero del Turismo e della Regione per dire ai turisti: "Venite, la Riviera romagnola è pronta e vi aspetta". Ma "nel riportare la proposta turistica – dice Indino – mi spiace constatare che l’intrattenimento notturno non ha trovato spazio, così come negli spot dedicati alla regione non si vedono i parchi tematici. E dire che solo Ibiza può vantare un programma artistico di pari rilievo o quasi". Per Santi manca invece "completamente l’entroterra, inclusa la riserva di Onferno con le sue grotte".