La capitale del benessere. Duemila ore di allenamenti

Rimini si prepara a diventare il cuore pulsante del benessere e della salute. Da oggi a domenica 2 giugno in fiera e per la città c’è Riminiwellness, il salone organizzato da Italian exhibition group (e giunto alla 18esima edizione. In fiera, per il taglio del nastro di questa mattina alle 11.30, ci saranno il presidente di Ieg, la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, Maurizio Ermeti, la manager del gruppo Valentina Fioramonti, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, Paolo Boffetta dell’Alma Mater di Bologna, l’amministratore delegato di Sport e Salute Francesco Nepi Moilineris, il presidente dell’Istituto credito sportivo, Beniamino Quintieri, e il vice segretario area tecnico-sportiva della Federazione italiana tennis e padel Michelangelo Dell’Edera. Il salone si estende per 28 padiglioni, con oltre 300 brand espositori divisi in sei aree tematiche differenti e un focus sulla longevità, esplorando programmi di allenamento e ultime ricerche nel campo nutrizionale e del benessere psicofisico. Il divertimento è garantito da oltre 2.000 ore di allenamenti e anche grazie alle nuove discipline presenti sia nel fitness che nel mondo olistico. Anche in questa edizione si percorreranno "le nuove frontiere del wellness", inclusi gli spazi outdoor e le soluzioni per il benessere integrato nel tessuto urbano e nelle strutture ricettive, offrendo spunti innovativi per il settore Real Estate, il turismo e l’hospitality. Temi che saranno al centro degli Stati generali del fitness e del wellness. Tra le novità "The European House Ambrosetti-Osservatorio Valore Sport" e la Riminiwellness Academy con un ampio calendario di incontri formativi di alta qualità. Inoltre si rinnova la collaborazione con Europeactive, favorendo la partecipazione di operatori da Nord Europa, Europa Centrale, Balcani, Bacino del Mediterraneo e Nord America. Senza dimenticare le delegazioni di buyer internazionali per incontrare l’offerta italiana. Il settore b2b del fitness e del benessere sarà grande protagonista con un’area espositiva dedicata su otto padiglioni che si preannuncia come il fulcro dell’innovazione e del networking professionale nel segmento della produzione di attrezzi e macchinari per palestre, le aziende dedicate all’abbigliamento e agli accessori sportivi. Anche quest’anno, infine, il Fuorisalone. Sono già confermati oltre 240 eventi dislocati sull’intero territorio.