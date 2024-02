La carica degli ottocento allo stadio del nuoto. Atleti e famiglie al seguito affollano gli hotel

La carica degli ottocento. Anche in pieno inverno lo stadio del nuoto ospita manifestazioni che porteranno migliaia di presenze. In questo weekend e nel prossimo, all’interno della struttura natatoria, si tufferanno gli atleti master provenienti da tutta la regione. La Federazione italiana nuoto, Comitato regionale, organizza due fine settimana di gare dedicati agli atleti master provenienti da tutta l’Emilia-Romagna. I Campionati regionali sono il primo appuntamento dell’anno dedicato ai nuotatori master a Riccione. Anche se gli atleti provengono dalla regione, la manifestazione andrà comunque a incidere sulle presenze turistiche grazie all’attrattività che ha la città. Infatti spesso gli atleti arrivano a Riccione con le famiglie per trascorrere un weekend.

Tutte le gare si svolgeranno nella vasca da 25 metri. Oggi l’arrivo in città e domani la partenza delle gare al mattino. Si partirà alle 8,45 con i 1500 stile libero, 200 dorso, 100 rana, 50 dorso, 200 misti, mistaffetta 4x50 mista. Nel pomeriggio l’inizio gare è fissato per le 14,15.

Il bis verrà concesso il fine settimana successivo gareggiando sempre di domenica. Sveglia presto al mattino e alle 8,45 le prime competizioni in vasca. La replica nel pomeriggio a patire dalle 14,15.