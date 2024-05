La Casa Vacanze cerca 10 cameriere per l’estate

La società Casa Vacanze di Riccione cerca 10 cameriere ai piani da adibire alla pulizia delle camere degli ospiti e degli spazi comuni. Si accettano persone con o senza esperienza. La conoscenza delle lingue, pur costituendo un valore aggiunto, non è vincolante come requisito. Il contratto di assunzione sarà a tempo determinato, precisamente con inizio a maggio e termine a fine settembre. L’orario di lavoro sarà di 6 giorni a settimana: prevista una giornata di riposo. Per il contratto a tempo pieno l’orario di lavoro è dalle 8 alle 14, per quello a tempo parziale dalle 9 alle 13. L’annuncio, rivolto a candidati ambosessi, è pubblicato nella sezione ‘Offerte di lavoro stagionali’ del portale ‘Lavoro per te’. Per candidarsi: Casa Vacanze, corso Fratelli Cervi 319, Riccione; tel. 348.0918163, mail info@brighotel.com o salvatorefullone2021@gmail.com