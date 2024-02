La cultura del bere è in crescita. Fiera della birra, spillatori pronti

Birre, cocktail, acque minerali, energy drink e... succhi di frutta. Conto alla rovescia in corso per tutta l’industria del Beverage, che dà appuntamento a Rimini dal 18 al 20 febbraio per Beer and food attraction, la manifestazione di Italian Exhibition Group che dalle ’bionde’ abbraccia tutto il mondo della degustazione alcolica e non. Con otto padiglioni su 14 occupati, l’expo della società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza porta in Riviera non solo le eccellenze birrarie italiane e internazionali, craft e mainstream, ma tutto il comparto beverage e il mondo mixology, dai soft drink agli spirits, dalle acque minerali ai succhi di frutta, fino agli energy drink. Nelle tre arene

Beer and tech Arena, Horeca e Mixology Circus si svilupperà un ricco palinsesto di talk, eventi e premiazioni, con la partecipazione delle principali associazioni di settore italiane e ospiti internazionali. Per l’area mixology saranno protagonisti 10 locali, di cui due cocktail bar internazionali da Scozia e Grecia. Si terranno inoltre masterclass di alto livello a cura di esperti della Mixology sempre al passo con l’evoluzione del settore. Per le birre confermata la 19ª edizione di Premio birra dell’anno, che premia le migliori birre artigianali italiane e il birrificio dell’anno. La giuria è composta da 84 esperti degustatori provenienti dall’estero e da tutta l’Italia, e sono 2.153 le birre artigianali iscritte nelle 45 diverse categorie da 255 birrifici.

Tra gli appuntamenti più importanti, l’Italian craft beer conference, con due giorni di talk e seminari per creare un’occasione di approfondimento su tecniche di produzione birraria, tecnologie, materie prime, strumentazioni e analisi delle tendenze del mercato. Grazie poi alla collaborazione con Brewers association fari accesi sulle birre artigianali made in Usa. Senza dimenticare il food-beer pairing per i migliori e audaci abbinamenti e il riconoscimento di Accademia della Birra. Infine saranno messi a confronto birra e vino. Lunedì 19 febbraio è in programma la 13esima edizione dell’International Horeca Meeting organizzata da Italgrob- Federazione italiana dei distributori Horeca, con il coinvolgimento delle principali associazioni.