La Diocesi: "Davide Fabbri non è un prete"

Se sia stato veramente lui a imbrattare il murales dello scandalo, quello dell’uomo che allatta, resta ancora un mistero. La versione fornita da Davide Fabbri, che mercoledì si era autodenunciato, resta al vaglio dei poliziotti della Digos, che hanno parecchi dubbi sul suo racconto. Non è escluso che Fabbri possa aver assistito. Su consiglio dell’avvocato Matteo Paruscio si è avvalso della facoltà di non rispondere, e ha annunciato (per la settimana prossima) una memoria difensiva. Intanto la Diocesi di Rimini tiene a ribadire che Fabbri, che ha un passato da spogliarellista ed è stato pure all’Isola dei famosi, "non è né un sacerdote né un diacono". Lui va da anni in giro spacciandosi per tale ma non lo è. "Fabbri – continua ancora la Diocesi – non è neppure un religioso di alcun ordine in servizio pastorale nella Diocesi di Rimini, non risulta essere neppure un sacerdote cattolico né è, tantomeno, un esorcista della Chiesa cattolica".