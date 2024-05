La fiera Mela Verde. Piante, artigianato e Tonino Guerra

La Proloco di Pennabilli organizza per domenica 5 maggio la ’Fiera del Mercato Verde’. Protagoniste le piante ornamentali e da frutto, rose, bonsai, piante grasse, erbe aromatiche e officinali e ogni varietà. Non mancheranno le attrezzature da giardino, i prodotti tipici e gli artigiani della Valmarecchia che esporranno i loro manufatti. Nel corso della giornata, presso il Palazzo del Bargello, sarà possibile visitare la mostra ’Tonino in ogni casa’, una collezione di quadri, ceramiche e manufatti artistici creata per celebrare e ricordare Tonino Guerra e composta da opere provenienti dalle case degli amici del poeta.