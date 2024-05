La Guardia di Rocca festeggia 270 anni

La Guardia di Rocca è pronta a festeggiare i suoi 270 anni. E lo farà in grande nella giornata di domani con una serie di celebrazioni in piazza della Libertà, nel centro storico del Titano. Dalle 9.30 alle 17.30 è previsto cambio della guardia a Palazzo Pubblico, che si terrà ogni ora sulla mezz’ora. Nello stesso orario sul Pianello, lato Parva Domus, verrà allestito un vero e proprio ’info point’, con personale del Nucleo uniformato e della Compagnia di artiglieria, che si renderà disponibile ad illustrare la storia e le attività della Guardia di Rocca. In esposizione, sempre in Piazza della Libertà, ci saranno anche due auto adibite al controllo del territorio, in dotazione al Nucleo uniformato e un cannone anticarro della Compagnia di artiglieria. Un modo per festeggiare l’anniversario del Corpo facendone conoscere la storia.