La guerra dei polli, comitato in marcia: "Un corteo funebre contro l’allevamento"

La ’salma’ di un pollo portato a spalla da alcune galline in lacrime. È l’immagine forte che il comitato ’Per la Valmarecchia’ ha adottato per l’iniziativa in programma sabato 6 aprile: il Corteo (funebre) per la Valmarecchia, la camminata che si terrà quel giorno, con partenza alle 14 dalla Cavallara fino a Maiolo. L’ennesima protesta contro il nuovo allevamento di polli della Fileni, in costruzione a Maiolo: "Manifesteremo la nostra idea di vallata – dicono dal comitato – abbiamo chiamato amici da tutta l’Emilia Romagna, perché il problema non riguarda soltanto la Valmarecchia. Gli allevamenti intensivi sono un rischio per la salute e l’ambiente". A fianco del comitato sfileranno attivisti della Rete emergenza climatica e ambientale Emilia Romagna, già presente a Novafeltria il 16 marzo alla proiezione del documentario Food for profit di Giulia Innocenzi. Il comitato è impegnato da tempo nella battaglia a Maiolo, contrario alla realizzazione del maxi allevamento di polli della Fileni che sorgerà sulle ceneri del precedente stabilimento del gruppo Arena.

m.c.