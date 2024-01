La Lucchese se la vede con la Recanatese, domani tocca alla Torres

Tre gare in programma oggi e il resto del menù previsto per domani. Con le squadre rimaste in corsa in coppa (Rimini e Lucchese) chiamate a giocare con un giorno d’anticipo rispetto alle altre. Poi da tenere sott’occhio c’è il match tra Cesena e Pontedera. Sfida d’alta classifica con i toscani che in Romagna cercheranno di dimostrare quanto di buono hanno fatto sin qui.

Serie C. Girone B (22ª giornata). Oggi: Juventus Next Gen-Rimini (ore 16.15), Lucchese-Recanatese (ore 18.30), Cesena-Pontedera (ore 20.45). Domani: Torres-Olbia (ore 16), Perugia-Spal e Sestri Levante-Virtus Entella (16.15), Arezzo-Pescara e Vis Pesaro-Carrarese (ore 18.30), Fermana-Gubbio e Pineto-Ancona (ore 20.45).

Classifica: Cesena 50; Torres 47; Perugia 36; Carrarese, Pontedera 35; Pescara 32; Gubbio 31; Arezzo 29; Virtus Entella, Pineto 28; Rimini 26; Lucchese, Recanatese 24; Juventus Next Gen, Vis Pesaro 23; Ancona 22; Spal, Sestri Levante 21; Olbia 17; Fermana 14.