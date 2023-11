La marcia in centro e le luminarie accese per le vittime

"Donne coraggio!" è il titolo della rassegna di eventi con cui Rimini celebra anche quest’anno la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tanti gli appuntamenti, che invitano alla riflessione e alla consapevolezza: spettacoli teatrali, dibattiti, film e incontri che si terranno tra il 18 e il 26 novembre. L’evento centrale sarà nella giornata di sabto 25 novembre con "È per te", la camminata per le vie della città contro la violenza alle donne: ritrovo all’Arco di Augusto alle 16, da qui il corteo sfilerà fino a piazza Cavour dove arriverà alle 18 in concomitanza con l’accensione delle luci di Natale, quest’anno dedicate alle donne vittima di violenza di Rimini. Per l’occasione Castel Sismondo sarà illuminato di arancione, colore che simboleggia la violenza di genere. Il giorno prima in Questura sarà inaugurata ’Una stanza tutta per sè’.