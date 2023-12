La musica è finita. Ultimi show, poi i lavori. Niente concerti all’Rds per i prossimi due anni

Tutto esaurito, ieri e oggi, per il doppio concerto di Laura Pausini. Ci sarà una folla da Stadium anche il 15 dicembre, quando saliranno sul palco Antonello Venditti e Francesco De Gregori per il tour di Gran finale. Sarà l’ultimo live all’Rds Stadium di Rimini. Poi calerà il sipario, per un paio d’anni. Tanto dureranno infatti i lavori di riqualificazione funzionale ed energetica del palazzetto dello sport, finanziati con i fondi del Pnrr. Un investimento di oltre 4 milioni di euro che farà dell’Rds Stadium la nuova casa della danza sportiva. L’intervento è stato progettato dal Comune insieme alla Fids, la Federazione italiana danze sportive, che all’Rds Stadium realizzerà il nuovo centro federale che ospiterà competizioni ed esibizioni. Una trasformazione radicale per il palasport riminese, ma senza snaturare la sua vocazione per i concerti. A ribadirlo è l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli, dopo che già il sindaco Jamil Sadegholvaav aveva rassicurato sulle sorti del ’nuovo’ Rds Stadium.

"La struttura – sottolinea Morolli – manterrà il suo carattere polifunzionale e potrà continuare a ospitare eventi musicali, sportivi, culturali, con una capienza di 5mila spettatori". Già, ma intanto per due anni Rimini finirà fuori dal circuito delle grandi tournée nei palasport. Qui, negli anni, sono passati i più grandi della musica italiana, e non solo: da Jovanotti a Eros Ramazzotti, da Zucchero ai Prodigy, solo per citarne alcuni. E quest’anno hanno calcato il palco dell’Rds Biagio Antonacci (a maggio), Luciano Ligabue (a ottobre) e ora Laura Pausini (foto), che ha scelto il palasport di Rimini per il raduno con i suoi fan e il doppio concerto di questi giorni con cui apre il tour invernale nei palasport.

Manuel Spadazzi