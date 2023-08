La notte in giro per Rimini c’è da aver paura

La notte giro per Rimini e francamente la paura è sempre tanta. Ne vedo tante di cose, la notte è terra di conquista per chiunque voglia fare qualsiasi cosa poiché non ci sono controlli. Partendo dalla stazione e dalla camionetta dell’esercito. Alla stazione persone di varie nazionalità rubano le biciclette, litigano e si menano, mentre arrivano i treni, e le famiglie uscendo spesso si trovano in mezzo al degrado e alla paura di essere aggrediti. Il resto della città arrivando fino a Miramare è in mano a vari soggetti, fra gente che per strada fa ciò che vuole, chi passa con il rosso, chi fa inversioni dove non deve, chi forza case, ed è rarissimo vedere una pattuglia girare. Magari ho solo sfortuna di girare nel posto sbagliato. Capisco anche che non si possa essere ovunque... Anche le persone addette alla città non si comportano come dovrebbero: chi pulisce si sente autorizzato a fare ciò che vuole, vanno in contromano, fanno inversione in posti assurdi, e più volte mi sono trovato a rischiare un incidente in vie a senso unico con il camioncino arrivare sparato perché tanto la notte non c’è nessuno.

GianVi