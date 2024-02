La piadina d’Arabia. Al via la missione al salone di Dubai

"A Dubai impazziscono assaggiando la nostra piadina" dice Gianleone Salvadori, export manager di Riccione Piadina. L’azienda riccionese ha deciso di giocarsi la sfida Mediorientale scegliendo Gulfood come piattaforma di lancio per andare alla conquista degli Emirati Arabi Uniti. Dubai World Trade Center ospita dal 19 al 23 febbraio 2024 la 29esima edizione di Gulfood, il più grande salone specializzato in Medio Oriente per l’industria alimentare e delle bevande. Gli Emirati Arabi Uniti sono diventati uno snodo distributivo strategico verso Medio Oriente, Africa orientale e Asia meridionale. Roberto Bugli, titolare di Riccione Piadina, insieme all’export manager Gianleone Salvadori e al responsabile tasting department Cristopher Bugli ha deciso di essere presente a Dubai con la piadina romagnola Igp. "Grazie alla partnership con Truebell – spiega Roberto Bugli –, prestigioso importatore che ha già posizionato i nostri prodotti nella catena di grande distrubuzione di Dubai Spinneys, siamo qui a farli assaggiare ad un grande pubblico di buyer e operatori specializzati che sono alla ricerca di prodotti di altissima qualità".