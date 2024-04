La poesia torna protagonista nei ’Libri da queste parti’

Ritorna la poesia nei pomeriggi letterari della rassegna “Libri da queste parti”, oggi alla biblioteca Gambalunga (Sala della Cineteca, ore 17.30), con la presentazione del libro di Anna Paradisi Ciò che resta della notte, raccolta d’esordio vincitrice del premio “Ritratti di Poesia. Si stampi”. Un racconto in versi sull’esperienza della maternità e lo strazio della perdita, quando un figlio decide di nascere senza respiro. Parole che ci raccontano le attese incompiute, la maternità che rimane dopo la sua negazione, quando la parola mamma ha quasi paura di uscire dalla bocca. E in una notte che sembra non aver fine Anna Paradisi guarda il vuoto e lo riempie, circondandosi anche di altre madri della tradizione biblica. Il corpo spezzato, arido e vuoto di suoni si trasforma in custode d’amore, quasi una metamorfosi, un piantarsi nella realtà della vita, non quella immaginata o sperata, ma quella vera, reale.