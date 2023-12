La politica è uno spettacolo

Chi dice che la politica è noiosa probabilmente non ha mai ascoltato la cronaca di un consiglio comunale o letto i comunicati del consigliere leghista, Matteo Montevecchi. E sicuramente si è anche perso le performance di Claudio Cecchetto, a ogni puntata una sorpresa. All’opposizione a Riccione, ma allineato a Rimini. Avversario della sindaca Angelini, ma anche "grande risorsa" da spendere nella promozione. Ma Cecchetto non è l’unico a vantare un considerevole talento sul palco della politica. Il giovane Montevecchi ha la stoffa del mattatore: esterna dai femminicidi alla guerra in Ucraina, manco fosse Salvini.