La polizia penitenziaria in piazza per festeggiare il 207esimo anniversario della fondazione

La polizia penitenziaria festeggiare il 207esimo anniversario della sua fondazione. Una cerimonia solenne è andata in scena ieri mattina in piazza Cavour – sede scelta per i festeggiamenti a livello regionale – alla presenza delle autorità militari, civili e religiose della provincia di Rimini. Un momento di festa, ma anche un’occasione per ribadire il prio legame con il territorio e incontrare la cittadinanza. Tantissime persone hanno affollato la centralissima piazza Cavour, sfilando sotto i vessilli di istituzioni e associazioni.

Nel corso della cerimonia sono stati schierati due plotoni di allievi agenti del corpo in formazione a Parma e un plotone di personale in servizio negli istituti della regione. È stata l’occasione per condividere una riflessione sul valore degli agenti che appartengono al corpo della polizia penitenziaria. Ma anche sulla difficile situazione di molte carceri, alle prese con condizioni di sovraffolamento e fenomeni di degrado che richiedono interventi immediati. Tra i problemi riscontrati, anche le aggressioni ai danni dei poliziotti, i cui organici sono messi a dura prova dai continui ridimensionamenti e che spesso non possono contare su numeri adeguati. Difficoltà crescenti condivise da tutti gli agenti della polizia penitenziaria che operano in provincia di Rimini così come nel resto della regione. Ieri mattina si sono dati appuntamento in piazza Cavour per testimoniare il proprio attaccamento al corpo.