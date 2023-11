La prima mareggiata. Freddo e raffiche di vento. Le onde arrivano alla duna

Vento che supera i sessanta chilometri orari e soffia da Nord- est. E’ la prima vera mareggiata autunnale, quella che ieri si è abbattuta sulla costa riminese dopo l’allerta meteo scattata in precedenza per la burrasca attesa ieri. Le onde hanno risalito fin dalla mattinata la spiaggia avvicinandosi alle dune. Tuttavia rispetto alla primavera scorsa, le dune arretrate hanno retto proteggendo sabbia e stabilimenti balneari a Rimini. Intanto al porto, sulla palata, andava in scena lo spettacolo delle onde che superavano gli scogli allagando il percorso pedonale che porta al faro. Ad essere sormontato dalle onde anche il pennello che porta al secondo faro e protegge l’entrata in darsena delle imbarcazioni. Nel pomeriggio le condizioni del mare sono via via migliorate facendo tirare un sospiro di sollievo ai bagnini.

"Per fortuna non si sono registrati danni - premette Mauro Vanni presidente della Cooperativa bagnini -. Già nel pomeriggio l’acqua non arrivava alle dune. E’ andata diversamente nella parte restante del litorale provinciale. A Riccione, ad esempio, le zone più esposte all’erosione e dunque alle mareggiate hanno sofferto. L’acqua è arrivata alla duna posta a protezione delle strutture degli stabilimenti. "Fin dal mattino il mare ha cominciato a risalire la spiaggia arrivando alla duna", spiega il presidente della Cooperativa, Diego Casadei. Danni alle strutture non sono stati rilevati. Per capire fino a che punto il mare abbia eroso il litorale bisognerà attendere alcuni giorni, un tempo necessario per vedere la formazione di banchi di sabbia poco distanti dalla riva. Valutazioni andranno fatte nei punti più esposti all’erosione, da Cattolica a Bellaria, passando per Riccione e la parte nord di Rimini. Oggi il meteo dovrebbe migliorare ed anche il vento diminuire di intensità mantenendo velocità sui 36 chilometri orari.

a.ol.