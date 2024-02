La Regina si fa bella. Da via Bovio al porto. Ecco tutti i lavori

La Regina si rifà il look in vista della Pasqua ed annuncia lavori di manutenzione ordinaria in corso in città, dal centro fino alla zona mare e Porto. Partita la riqualificazione di via Bovio, con la sistemazione dei sanpietrini e a breve la sostituzione del marmo nella parte centrale della strada per circa 40.000 euro di opere, con alcuni interventi fondamentali sia sul fronte del decoro che della sicurezza. In corso anche la sistemazione di panchine e aiuole tra la passeggiata di Ponente e via Carducci. In zona Porto previsti poi lavori di verniciatura delle ringhiere che si affacciano sulla marina. Previsto anche il verde urbano al centro del piano complessivo di riqualificazione: partite le potature degli alberi in via Carducci. "Siamo già partiti con la manutenzione ordinaria delle vie del turismo per fare in modo che Cattolica sia pronta, bella e accogliente per Pasqua – commenta il vice sindaco e Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi – un piano di riqualificazione che abbiamo messo in campo anche sulla base dell’impegno preso con gli operatori economici che tocca diverse zone della città. Lo stiamo finanziando con l’extra gettito derivante dall’aumento della tassa di soggiorno che è destinato a fini turistici".

Luca Pizzagalli