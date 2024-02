"La Regione intervenga contro l’abuso e il traffico di droga"

Introdurre, anche in Emilia-Romagna, la giornata regionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga. A chiederlo con un’interrogazione è Matteo Montevecchi (Lega) precisando che la giornata dovrebbe celebrarsi annualmente, in una data da definire durante l’anno scolastico per sensibilizzare l’opinione pubblica al contrasto del traffico e consumo di sostanze illecite, con focus sui rischi per i giovani, conseguenti all’assunzione di tutte le droghe, anche quelle definite leggere. "La scarsa percezione della pericolosità e dei rischi connessi all’utilizzo delle sostanze rende necessario un nuovo impegno in campagne di comunicazione e informazione capillari.