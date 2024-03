La Riviera entra nel ’Mondo a parte’ di Virginia Raffaele e Albanese

Serata con grandi ospiti mercoledì al CinePalace Giometti di Riccione e alla Multiplex del centro commerciale Le Befane di Rimini. Sul red carpet Virginia Raffaele, Antonio Albanese e il regista Riccardo Milani in riviera per presentare il loro nuovo lavoro cinematografico, "Un Mondo a parte", commedia ambientata tra Roma e l’Abruzzo, che prende in esame la difficile situazione delle scuole di provincia con ironia e un pizzico di malinconia.

Attori e regista, ieri sera ospiti della Multiplex Giometti Omnia Center di Prato, saranno alle 20,15 a Riccione e alle 21 a Rimini, in entrambi i casi s’intratterranno in sala per dialogare col pubblico.

"Un Mondo a parte", è un viaggio emozionante e coinvolgente attraverso le sfumature della vita quotidiana, che ci fa riflettere sui valori di solidarietà, amicizia e amore per la propria terra. In centotredici minuti il film racconta la storia di un maestro di scuola elementare, Michele Cortese, interpretato da Albanese, che dopo lunghi anni d’insegnamento, in quella che viene definita "giungla romana", riesce ad avere la cattedra nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, per l’esattezza all’Istituto Cesidio Gentile (Jurico) formato da una sola pluriclasse con alunni dai 7 ai 10 anni.

Col sostegno della vicepreside Agnese, ruolo affidato alla Raffaele, e degli scolari, supera le difficoltà. Tutto procede bene, finché non giunge la notizia che la scuola, per mancanza di iscrizioni, a giugno chiuderà. Da qui la corsa contro il tempo per evitare di chiudere i battenti. Si tenta di scongiurare questo destino, con un audace escamotage. Un particolare: uscito giovedì sera il film ha già conquistato il terzo posto in classifica al Box office.

Nives Concolino