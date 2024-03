"La riviera non si svende. Basta ai prezzi stracciati"

"La nostra Riviera e il suo entroterra presentano un’offerta turistica ineguagliabile e ricca. Non possiamo accettare che questa ricchezza e questo valore siano svenduti a prezzi stracciati". Il senatore del Movimento 5 stelle, Marco Croatti, attacca a testa bassa le offerte a prezzi bassissimi per soggiorni in riviera. "Proprio in queste ore la nostra Riviera si sta riempiendo di eventi, di colori, di sport e di musica. Pensare che alcune agenzie propongano alle nostre strutture ricettive di accettare trattamenti a mezza pensione a 18 euro è un vero insulto. L’inizio della stagione estiva, di cui il weekend di Pasqua è per noi il vero preludio, sia l’occasione per alzare il livello di guardia da parte di tutte le Istituzioni a difesa della Riviera, dei suoi imprenditori seri e di tutti gli ospiti che scelgono il nostro territorio per le loro vacanze".