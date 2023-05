La Riviera torna a ballare con Bob Sinclar

Il ritorno di Bob Sinclar in Riviera. L’artista, uno tra i deejay più famosi al mondo (nonché proprietario della casa discografica Yellow Productions) sarà protagonista alla Villa delle Rose di Misano il 2 giugno per la serata Clorophilla. Sarà uno dei primi grandi eventi della stagione del locale, che riapre i battenti questo fine settimana.

Deejay e produttore che ha rivoluzionato la musica house, Sinclar (il cui vero nome è Christophe Le Friant) ha raggiunto un successo straordinario grazie a canzoni come Love Generation. Nel 2006 è stato premiato come miglior deejay al mondo. Appassionato di musica fin da ragazzo, inizia la propria carriera nel 1987, specializzandosi in funky e hip hop e con la fondazione della sua etichetta passa in poco tempo all’house. Classe e ritmo, atmosfera e raffinatezza sono le caratteristiche di Sinclar, artista poliedrico che ha pubblicato il suo primo album Paradise nel 1998, raggiungendo poi il grande successo nel 2005 grazie alla hit Love Generation, diventando così una star sulla scena mondiale.

Da allora ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica internazionale, realizzando le versioni dance di Bongo Bong di Manu Chao e Mister Tambourine Man di Bob Dylan. Risale al 2011 un altro dei suoi più grandi successi in Italia, Far l’amore, remix dello storico pezzo A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà. Continua a essere uno degli artisti più importanti del mondo, e nel 2020 si è dedicato ai ritmi africani con il brano I’m On My Way. Con Clorophilla, che porta in Romagna e nelle più prestigiose discoteche italiane e internazionale, è arrivato al suo decimo album in studio.

Rosalba Corti