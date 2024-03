La Romagna va al mare. Tutto esaurito al ristorante. Alberghi pieni al 70%

"Siamo in quattro, c’è posto per pranzo a Pasquetta?" Nemmeno il tempo di finire la frase, che dal ristorante (un noto locale sul molo di Milano Marittima) ci rispondono subito: "Abbiamo ancora qualche tavolo libero, ma solo se venite alle 12 o alle 14.15… Sa, facciamo tre turni". Se cercate un ristorante per Pasqua o Pasquetta, fate presto. Perché in molti locali della Riviera è già tutto esaurito. Pienone a tavola, non negli hotel. Sarà perché il lungo ponte pasquale, che darà il via alla stagione turistica, quest’anno arriva presto, prestissimo. Con una Pasqua così bassa, che cade il 30 marzo, stavolta sono pochi gli alberghi aperti. Secondo le ultime rilevazioni dell’osservatorio di Trademark, nella Riviera romagnola gli hotel che lavorano a Pasqua sono poco più di novecento. Meno anche rispetto alle previsioni dell’inizio di marzo, quando si stimavano almeno 1.200 alberghi.

Non ci sarà il pienone, ma l’andamento delle prenotazioni negli hotel è buono. La percentuale media di riempimento supera il 70 per cento, ma c’è anche chi è già al completo, soprattutto grazie ai gruppi organizzati e alle squadre che arriveranno in Riviera per i vari tornei sportivi. Solo il ‘Paganello’, il campionato mondiale di frisbee a squadre sulla spiaggia di Rimini (giunto alla 33esima edizione), che si terrà da domani a Pasquetta, porta duemila atleti da tutto il mondo. "Le previsioni meteo sono buone e questo aiuta le prenotazioni last minute", dice Patrizia Rinaldis, presidente della Federalberghi di Rimini. "La permanenza media quest’anno è di tre giorni. Molti turisti arrivano già domani e ripartono il giorno di Pasquetta", osserva Antonio Carasso, di Promozione alberghiera. Non ha dubbi Paola Batani, che con la famiglia gestisce il Grand Hotel di Rimini, il Grand Hotel Leonardo da Vinci a Cesenatico, il Palace Hotel a Cervia e altri importanti alberghi in Romagna: "Le prenotazioni stanno arrivando, non siamo ancora al completo ma siamo soddisfatti. C’è voglia di vacanza, del primo weekend al mare. Se il tempo aiuta, sarà una Pasqua molto positiva". Non saranno pochi i turisti che sceglieranno di trascorrere il ponte in camping e villaggi turistici. Il Cesenatico camping village, tra le strutture più grandi in Romagna, è praticamente già al completo. "Abbiamo esaurito i posti negli oltre trecento bungalow e case mobili e ospiteremo oltre 160 camper", conferma il titolare Terzo Martinetti.

Se gli albergatori si aggrappano al meteo per le prenotazioni last minute, i ristoratori possono già brindare: a Pasqua e Pasquetta molti locali sono al completo. L’abbiamo toccato con mano, fingendoci clienti e telefonando in una decina di ristoranti tra Cervia e Cattolica per provare a prenotare un tavolo. Molti hanno risposto di non avere posto. Qualcuno spera di poter ampliare la disponibilità con i tavoli all’aperto se il tempo sarà buono, come pare dalle previsioni, che danno sole e massime fino ai 20 gradi almeno fino a domenica compresa. Sarà una Pasqua da grandi numeri anche per i parchi della Riviera, tutti aperti. A Mirabilandia il weekend sarà all’insegna degli acchiappafantasmi, con l’evento per il lancio del nuovo film Ghostbusters. Minaccia glaciale. Tante novità anche per Safari Ravenna, Italia in miniatura a Rimini, Oltremare a Riccione, l’Acquario di Cattolica e gli altri parchi della Riviera.