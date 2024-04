La sabbia del Sahara fa schizzare i rilevamenti delle polveri sottili

Cielo giallo e polveri alle stelle. Effetto delle sabbie del Sahara, come dicono rilevazioni di Arpae. Sabato e domenica, si è raggiunta una media di polveri sottili sulle 24 ore vicino a 200 microgrammi per metrocubo in alcune zone tra Bologna e la Romagna, alla stazione di San Leo 178 microgrammi. Domenica i valori hanno toccato i 137 a Rimini. "La perturbazione - dicono da Arpae - che a nord-ovest ha portato precipitazioni importanti, ha avuto anche l’effetto di trasportare grandi quantità di polveri sahariane, al punto tale che le concentrazioni di Pm10 sono decuplicate rispetto a quanto osservato giovedì 28 marzo". I dati si sono poi mantenuti elevati in tutta l’Emilia-Romagna anche sabato e domenica, un abbassamento significativo solo da lunedì.