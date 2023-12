"La saletta del municipio va messa a disposizione delle associazioni"

AAA: spazi pubblici per associazioni e forze politiche cercansi. La richiesta è stata avanzata, nel consiglio comunale di ieri sera, da Andrea Silvagni (Alternativa Democratica). " La qualità della vita democratica di una città – afferma il consiliere – si misura anche in base alla quantità, qualità e accessibilità degli spazi a disposizione delle realtà associative e politiche per l’organizzazione di riunioni e incontri. La saletta verde al piano terra del municipio, in passato, era a disposizioni per riunioni o incontri aperti al pubblico. Dal 2020, per la pandemia, sono stati riorganizzati gli spazi degli uffici comunali, trasferendo alcune funzioni nella saletta verde che oggi non è più disponibile. Resta solo la saletta al palaturismo, al costo di 100 euro, spesso troppo per alcune realtà cittadine". Di qui la richiesta di ripristinare la saletta municipale gratuita.