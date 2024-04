La sanità che cambia. I nuovi ambulatori di zona. Ecco dove sorgeranno

È questione di tempo. Precisamente, stando alla tabella di marcia fornita dallo stesso assessore alla salute, Kristian Gianfreda, è questione di anni prima che da qui al 2026 le undici zone di Rimini individuate nell’ambito del progetto dei nodi socio-sanitari territoriali vedano ciascuna la propria struttura di riferimento dove trovare servizi appunto socio-sanitari dedicati agli abitanti delle microzone. E ora, dopo la tabella di marcia e la divisione delle zone, è sempre l’assessore Gianfreda a svelare anche dove precisamente sorgeranno – o verranno dedicate – le strutture fisiche che faranno da anfora a un gran numero di servizi, compresa anche l’assistenza domiciliare per i cittadini impossibilitati a raggiungere i cosiddetti nodi territoriali.

Cartina alla mano, la divisione zona per zona è la seguente: per la zona mare Nord, che conta 14.761 abitanti, il nodo sorgerà in via Dati, angolo via Piacenza. In zona monte nord (19.831 abitanti) il riferimento sarà al centro commerciale Celle. In centro storico (11.567 abitanti) la sede in cui saranno ri-modulati gli spazi, oltre a eventuali interventi di ristrutturazione o adattamento, sarà in via Gambalunga 106. In via de Warthema - Ex Stamperia sarà invece la sede per il nodo territoriale di Borgo Mazzini totale (20.692). Per la zona di Borgo San Giovanni e Lagomaggio (15.104 abitanti) sede in via Giuliano da Rimini. In via Pintor il nodo per gli 11.053 abitanti di Colonnella e Villaggio Primo Maggio. Nella palazzina Roma invece il riferimento territoriale di Marina centro (10.171 abitanti assistiti), in piazza Decio Raggi per la zona sud (9.813 abitanti), al parco Pertini per il Ghetto Turco (9.896 abitanti). Infine, per i 15.038 abitanti in zona Marecchiese il nodo sarà nella frazione di Corpolo, in piazza Titocc, e per le altre zone del forese in via Bidente, al centro civico (per 12.435 abitanti).

È inoltre in fase di allestimento la casa di comunità temporanea di Rimini sud, con sede in un immobile in corso di acquisizione in locazione da parte dell’Ausl Romagna, ma per la dimensione ridotta degli spazi avrà una configurazione intermedia tra casa di comunità e nodo territoriale di base. "Il sistema basato sulla sanità territoriale mira a prevenire le malattie e a gestire i problemi di salute a livello locale prima che diventino gravi – ha aggiunto l’assessore Gianfreda –, riducendo così la pressione sui nostri servizi ospedalieri".

