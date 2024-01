La sindaca scende in campo per il nuovo manto dello stadio

Taglio del nastro con vittoria. Domenica scorsa il ritorno allo stadio Italo Nicoletti ha portato bene allo United Riccione che ha vinto con il Fano, portando a casa tre preziosi punti. I 90 minuti sono stati anticipati dalla cerimonia di inaugurazione del nuovo manto in materiale sintetico con la sindaca Daniela Angelini armata di forbici a fianco del presidente dello United Riccione, Pasquale Cassese. Con il nuovo campo non finiscono gli interventi al Nicoletti. Nei prossimi mesi inizieranno i lavori per la sistemazione della pista di atletica e la nuova illuminazione.