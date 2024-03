La sorpresa di Pasqua : "Alberghi già occupati al 70 per cento". Ma non sarà pienone

Trovare un posto nei ristoranti, senza aver prenotato prima, sarà un’impresa. Non ci sarà il pienone negli hotel, ma gli albergatori sperano nel pienino grazie alle prenotazioni last minute. Se il meteo darà una mano, e le previsioni per il weekend di Pasqua al momento sono buone, "questo primo ponte della stagione – assicurano Patrizia Rinaldis, presidente dell’associazione albergatori, e Antonio Carasso di Promozione alberghiero – sarà decisamente positivo". Le richieste "si stanno intensificando in questi ultimi giorni – continua Carasso – e siamo già a oltre il 70 per cento di riempimento, in media, negli alberghi di Rimini". Gli hotel aperti per Pasqua in città sono circa 400: meno rispetto agli anni scorsi. "Con la Pasqua così bassa, che arriva il 31 marzo, restano chiusi tanti hotel stagionali privi di riscaldamento, che in passato avevano fatto aperture straordinarie per il weekend pasquale", osservano la Rinaldis e Carasso.

A Rimini molti alberghi lavoreranno soprattutto con i gruppi organizzati. Il torneo Pecci e altre manifestazioni sportive portano in Riviera migliaia di atleti. Anche il Paganello, il campionato internazionale di frisbee sulla spiaggia, darà lavoro a tanti hotel: quest’anno partecipano ben 142 squadre con 2mila atleti. È il record assoluto per la manifestazione. "Senza dimenticare – sottolinea Carasso – i 9mila ragazzi di Cl che da oggi saranno a Rimini per gli esercizi spirituali". I giovani di Cl si fermeranno in città fino a sabato mattina. Oltre ai gruppi, si spera nelle prenotazioni last minute dei turisti che sceglieranno Rimini per trascorrere il weekend di Pasqua. "L’andamento delle prenotazioni è buono. La permanenza media in molti alberghi è 3 giorni – prosegue Carasso – Molti arriveranno domani e ripartiranno lunedì, il giorno di Pasquetta". Numerose le richieste da parte delle famiglie con bambini, che approfitteranno del weekend a Rimini per una visita ai parchi tematici, tutti aperti a Pasqua. Gli italiani faranno la parte del leone durante questo primo ponte della stagione, ma non mancheranno gli stranieri. Secondo uno studio di Confesercenti, in Italia la quota dei turisti dall’estero è in crescita del 3,2% sul 2023. "Il nostro turismo – osserva Fabrizio Vagnini, il presidente provinciale della Confesercenti – continua a segnare performance in crescita, grazie all’aumento degli stranieri".