La spiaggia a fil di rete: "Boom di prenotazioni online per ombrelloni e lettini"

Sempre più online le prenotazioni di ombrelloni e lettini. Nel 2023 a livello nazionale hanno superato i 35 milioni di euro di fatturato, secondo l’Osservatorio Settore Balneare di Spiagge.it, portale specializzato nella promozione sul web degli stabilimenti e nella gestione degli stessi. Fondato da Niccolò Para e Andrea Menghi, due amici oggi poco più che trentenni, che nel 2019 hanno lanciato una app dedicata. "Siamo partiti alla garibaldina – racconta Para –, ci conoscevamo fin dai tempi delle medie. Oggi Spiagge conta circa 1.800 stabilimenti balneari clienti in tutta Italia. Nel 2021 erano 650. E puntiamo ad arrivare a 2.000 a inizio della prossima stagione. Abbiamo una cinquantina tra collaboratori e dipendenti, un ufficio a Rimini in via della Repubblica". Tornando alle origini, "Andrea - continua Niccolò Para – lavorava in uno stabilmento balneare. Io ho fatto il liceo economico. Nel 2014 ci siamo ritrovati in spiaggia. Lui lavorava al Bagno Tiki 26 dei Pagliarani. Io noleggiavo i pedalò ’di fianco’, al 27. C’è venuta l’idea di lavorare sul web, nel campo gestionale. Siamo partiti l’estate successiva con una ventina di stabilimenti, dopo che abbiamo saputo che la Cooperativa bagnini di Rimini cercava uno strumento che coniugasse gestione e commercializzazione". "Oggi nel Riminese la percentuale di bagni che utilizzano il nostro software gestionale viaggia intorno al 25% – spiega Gabriele Greco, amministratore delegato di Spiagge.it –. Superiore a quella nazionale che attualmente si attesta intorno al 15 per cento. Nel 2023 in provincia di Rimini c’erano circa 430 stabilimenti censiti. Stimiamo che circa 180 utilizzino software gestionali - soluzioni tecnologiche per la spiaggia. Di questi 180, i nostri clienti sono 150. Quindi Spiagge.it è utilizzata da circa un terzo degli stabilimenti della provincia di Rimini. Oltre a ombrelloni e lettini, si prenotano anche campi da beach volley, sauna, pedalò, servizi vari". "Sempre nel 2023 – continua Greco – abbiamo gestito, sulla provincia di rimini, la prenotazione di circa 25.000 postazioni al mare (ombrelloni o lettini). Rispetto al 2021 come Spiagge.it su Rimini e provincia abbiamo avuto una crescita di postazioni online del 400%, a indicare che il trend è in forte crescita di adizione di strumenti per prenotare online. Interessante il fatto che a Rimini provincia il 17% delle prenotazioni sono di stranieri. Puntiamo sempre più a parlare straniero, vendendo le spiagge all’estero, e offrendo oltre all’ombellone escursioni, sport, benessere". Chi prenota online? "Impiegati e liberi professionisti, tra i 30 e i 45 anni. Prossimo nostro obiettivo sono i nativi digitali".

Mario Gradara