La squadra di Fabio Fraternali: "Ecco la Verucchio che vorremmo"

Sedici candidati, equamente divisi tra uomini e donne. Verucchio che vorremmo, la lista del centrodestra che sostiene il candidato sindaco Fabio Fraternali, si presenta con questo mix. Nella sua squadra tanti giovani ma anche persone mature. Il più anziano è Carlo Contadini, 85 anni, agricoltore in pensione e già presidente della Coldiretti di Verucchio. La palma del più giovane va invece al 20enne Francesco Contucci, universitario, cameriere in estate e calciatore nell’Asd Villa Verucchio. La lista sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, schiera due persone che vantano già una lunga esperienza amministrativa: Contadini è stato consigliere comunale di minoranza dal 1985 fino al 1995 e poi dal 2004 al 2009, mentre il 53enne Jean Louis De Carli, ingegnere gestionale, si è seduto sui banchi del consiglio comunale di Verucchio dal 1995 al 2009 e poi di quello provinciale dal 2011 al 2014. Membro del consiglio degli affari economici della parrocchia di Villa Verucchio, "torno a candidarmi dopo una pausa di 10 anni dall’impegno istituzionale", dice De Carli. La lista Verucchio che vorremmo ha ampliato i confini, andando a pescare candidati anche a Rimini e sul Titano. In squadra ci ci sono Gabriele Olei di Corpolò, che lavora come educatore professionale presso una comunità che si occupa di adolescenti; la 46enne Stefani Corelli, cresciuta a Villa Verucchio ma oggi residente a San Marino (analista contabile, naturopata e consulente nutrizionale); Vanessa Carrano (39 anni) avvocato, cresciuta a Ponte Verucchio e residente a Rimini.

Vengono dal mondo della ristorazione Michele Andruccioli, titolare del ristorante La Rocca, e Lara Alessandrini, che gestisce il Sinfonia Caffè a Villa. Completano la squadra di Fraternali Valentina Barelli (26 anni), Mirco Bettini (60), Piero Canarini (55), Roberta Eusebi (61), Francesco Felicità (50), Claudia Nicolini (41), Alessandra Para (35), Maria Politelli (57).

m.c.